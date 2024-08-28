الحداد يبحث مع وفد عسكري إيطالي إزالة الألغام من مشروع طريق امساعد – رأس اجدير

أخبار ليبيا 24

اجتمع الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع آمر بعثة الدعم والتدريب الإيطالية لدى ليبيا، والملحق العسكري للدفاع الإيطالي لدى ليبيا، وذلك من أجل بحث آليات عمل وتنفيذ وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لمشروع طريق (امساعد – رأس اجدير)، إذ تشكل هذه الألغام المزروعة خطراً كبيراً على المواطنين.

وبحسب بيان الأركان العامة على فيسبوك، حضر اللقاء مدير إدارة الهندسة العسكرية، ومدير المركز الليبي لإزالة الألغام، ورئيس اللجنة الليبية الإيطالية المختلطة، ومدير جهاز تنفيذ مشروع طريق (امساعد – رأس اجدير).

تنفيذ اتفاقية الصداقة مع إيطاليا

ويأتي مشروع طريق (امساعد – رأس اجدير) نتيجة لتوافقات توصلت إليها اتفاقية الصداقة الليبية- الإيطالية في العام 2008 ولم يجر تنفيذها حتى اللحظة، وفي 7 مايو الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طرابلس أهمية اتفاقية الصداقة الإيطالية – الليبية الموقعة بين البلدين في 2008، وإتمام طريق امساعد – رأس اجدير، والتشاور المستمر بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة وتوحيد المؤسسة العسكرية.

التنسيق بين الوحدات التابعة لرئاسة الأركان

وعلى جانب آخر، اجتمع الحداد مع عدد من الضباط وآمري شعب العمليات بالأركانات النوعية والإدارات التابعة لرئاسة الأركان العامة.

وناقش الاجتماع آلية التنسيق والتعاون بين غرفة العمليات الرئيسية والوحدات التابعة لرئاسة الأركان العامة، والجهات الأمنية ذات العلاقة، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة والمتوترة التي تعيشها طرابلس خاصة في هذه الأيام.

وأكد الحداد على أهمية التواصل والإتصال المباشر والمستمر بمختلف الوسائل المتاحة بين غرفة العمليات الرئيسية وبقية غرف العمليات الفرعية للوحدات، للرفع من مستوى الأداء لما فيه مصلحة البلاد واستقرار الوطن، وفقا لبيان رئاسة الأركان.