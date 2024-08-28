الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق الجنوب الشرقي

توقعَ مركز الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية جيدة على مناطق الجنوب الشرقي، وتكاثر للسُحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من (جنوب طرابلس إلى مصراتة- ترهونة – مسلاته –بني وليد – مزده – بعض مناطق الجبل) تصحبها خلايا رعدية، و تكون جيدة مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية، وحركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسبب تأثير الرياح الهابطة من السحب الرعدية، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح على أغلب المناطق ما بين (31–36)مْ.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء مناسبة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على المناطق الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر – درنة)، وتكون جيدة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح على أغلب المناطق مابين(30-34)مْ

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (38–41)مْ.

من المتوقع أن تشهد السماء سقوطًا للأمطار رعدية جيدة خاصةً على المناطق الحدودية (العوينات- جبال تيبستي- السارة- جبال أركنو – الكفرة وماجاورها) ، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحياناً مما تسبب في جريان بعض الأودية، عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر، ومن المتوقع أن تشمل يوم الغد تازربو وما جاورها، والرياح ستكون شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط نتيجة الرياح الهابطة من السحب الرعدية، أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح مابين (35–40)مْ، بحسب الأرصاد.