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استكمال انتخابات هيئة الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة

بحضور البعثة الأممية كمراقب

28 أغسطس، 2024 6:23 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن استكمال  انتخابات مكتب الرئاسة والتصويت على ورقة الانتخاب محل الجدل بناء على الطلب المقدم من 57 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة واستناداً إلى ما جاء في نص المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس. وعلى دعوة رؤساء اللجان بالمجلس للانعقاد واستكمال انتخاب بقية أعضاء مكتب الرئاسة.

استكمال انتخابات المجلس

وبحسب بيان المجلس، عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء جلسته الرسمية رقم (103) بحضور 77 عضواً، وذلك لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة والتصويت على ورقة الانتخاب محل الجدل، برئاسة أكبر الأعضاء سنا عبد الجليل الزاهي، والدكتورة هناء العرفي مقررا.

وقد صوت المجلس باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتاً من أصل 77 صوتا من الحاضرين، وصوتين مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية. فيما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت وعددهم 8 أعضاء.

وبناءً على ذلك استُؤنفت انتخابات مكتب رئاسة المجلس لاختيار النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، وقد ترشح لمنصب النائب الأول كل من ناجي مختار و عبدالمطلب بقص و أبكدة محمد  وجرى التصويت باختيار ناجي مختار نائبًا أوّلاً.

فيما ترشح لمنصب النائب الثاني كل من خالد الناظوري و عمر العبيدي، وجرى التصويت باختيار عمر العبيدي نائبًا ثانيًا. ثمّ عُلّقت الجلسة بتأجيل اختيار مقرّر المجلس إلى جلسة لاحقة.

والجدير بالذكر  حضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة انتخابات هيئة رئاسة المجلس اليوم بصفة مراقب.

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28 أغسطس، 2024 6:23 م
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