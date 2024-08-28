اتحاد غرف التجارة يؤيد تنحية الكبير من منصبه

أعربَ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا عن دعمهِ الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي قضتْ بتنحية الكبير من منصبهِ وتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تحول جوهري» نحو تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة مؤسسات الدولة.

وأكد اتحاد الغرف على أنّ إدارة المصرف المركزي الجديدة يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة المالية، معتبرًا أن تطبيق هذه المبادئ أصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحديات الراهنة، وأن إدارة المصرف المركزي بشكل فردي لم تعد تتماشى مع متطلبات الوضع الحالي، بحسب البيان.

من جانبه… دعا مصرف ليبيا المركزي إلى تجميد العمل بكافة المنظومات المصرفية، وإيقاف إيداع حوافظ المرتبات والسحب النقدي أو التحويلات بين المصارف.

وأوضح المصرف في بيانٍ صدر في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها، أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تنفيذ أي حوالات مشبوهة قد تضر بأمن المال العام، داعيًا جميع المؤسسات المصرفية إلى الالتزام بعدم الاستجابة لأي مراسلات أو طلبات تصدر عن الإدارة غير الشرعية التي تسيطر حالياً على المقر الرئيسي للمصرف.

و أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.