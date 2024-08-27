مفوضية الانتخابات: عدد البطاقات الموزعة تجاوز الـــ96 ألف بطاقة

أعلنت مفوضية الانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقات التصويت قد وصل إلى 96.350 ألف بطاقة لناخبٍ وناخبة.

وفيما يخص توزيع البطاقات بين الجنسين، أوضحت المفوضية أن عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم تجاوز 67 ألفًا، في حين بلغ عدد الناخبات الإناث اللواتي تسلمن بطاقاتهن 29.253 ألف ناخبة.

وأطلقتْ مفوضية الانتخابات حملة تحت شعار البطاقة صوتك، خذها ولا تدع التصويت يفوتك، وذلك لتشجيع الجميع على المشاركة في العملية الانتخابية وضمان استلامهم للبطاقات في الوقت المحدد.

وفي سياقٍ ذي صلة… اختتمتْ مفوضية الانتخابات، ورشة تدريبية حول «تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية»

وتركزت الورشة المنعقدة في تونس، و استمرت على مدار ثلاثة أيام، ونُظمت بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، أقدم القضاة في المحاكم الابتدائية؛ على تعزيز مهاراتهم المهنية في معالجة الطعون الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وقبل أيام… أعلنت مفوضية الانتخابات عن افتتاح مراكز توزيع بطاقات ناخب في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح باب الترشح للانتخابات في مقار مكاتبها الانتخابية المحددة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، أن هذه المرحلة تأتي في إطار استكمال مراحل تنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، مشيرةً إلى أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتلقي طلبات الترشح ستستمرُ لمدة ثلاثة أسابيع، إذ سيتمكن الناخبين من استلام بطاقاتهم من المراكز التي سجلوا بها من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.