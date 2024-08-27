فرص لهطول الأمطار على مناطق الجنوب الشرقي والجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

أجواء ممطرة على مناطق الجنوب الشرقي، في حين تتكاثر السحب المحملة بالأمطار وفرص عالية لسقوطها على الجبل الأخضر مع خلايا رعدية، وفقا لنشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء قليلة السحب وتتكاثر أحياناً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من (الخمس إلى مصراتة). حركة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد



حالة السماء تكاثر للسحب من حين لأخر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على المنطقة الممتدة من (بنغازي إلى درنة) حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و33 درجة مئوية، تصل إلى 37 درجة مئوية على أجدابيا.

الجفرة سبها وغـات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر أحياناً على غدامس والقطرون. في حين الرياح حركتها متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



حالة السماء تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر على المناطق الحدودية (العوينات- جبال تيبستي- السارة- جبال أركنو)، تصحبها أمطار جيدة مما تسبب في جريان بعض الأودية، عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر، وتشمل الفرصة غدا مناطق الكفرة وما جاورها. الرياح حركتها متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.