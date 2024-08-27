عقيلة: منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع الكبير

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب أنّ منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لمنصبه.

وأعلنَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب -بشكلٍ حازم- أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من اختصاص مجلس النواب وحده بالتشاور مع مجلس الدولة، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.

وجدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب أن قرار الرئاسي بتعيين محافظ جديد يعد مخالفًا للقانون، الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وأكد المستشار عقيلة صالح على أنّ الشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية تحتم على جميع الأجسام السياسية احترامها، منوهًا بأن القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ينص بوضوح على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتم بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

كما انتقد المستشار عقيلة صالح تمكين محمد الشكري كمحافظ جديد، خاصة بعد توحيد المصرف الليبي المركزي، مطالبًا جميع الأطراف السياسية بالعودة إلى احترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين، محذرًا من أن الاعتداء على اختصاصات المجلس يمثل انتهاكًا لإرادة الشعب.

كما دعا النائب العام إلى فتح تحقيقات جنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، وضرورة تنفيذ القوانين والشرعية الدستورية لتجنب زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وفيما سبق… أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي في بيانهِ جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ما يضع مستقبل الدولة على المحك، وفق بيانه.

وفيما سبق… أعلنَ مصرف ليبيا المركزي إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات.