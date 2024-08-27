شكشك يبحث مع مكتب الاتصال والتواصل استعدادات عقد ملتقى الشفافية والمساءلة

أخبار ليبيا 24

عقد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، رفقة علاء الدين المسلاتي وكيل ديوان المحاسبة اجتماعاً مع مستشار رئيس الديوان لشؤون الاتصال والتواصل لبحث الترتيبات النهائية لإقامة “ملتقى الشفافية والمساءلة” المنعقد تحت شعار “الشفافية والمساءلة مسؤولية مشتركة”.

الاستعداد لإقامة الملتقى بمصراتة

ومن المقرر أن يُعقد الملتقى يوم الأربعاء القادم في مدينة مصراتة، ضمن تفعيل آليات وبرامج الاتصال والتواصل بين الديوان ومنظمات المجتمع المدني، وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأنتوساي”.

وحضر الاجتماع عن قسم التواصل بالمكتب رئيس قسم الاتصال سناء حمزة والمتعاون بالقسم أبوبكر الواكدي وممثل منظمة (ممكن) مالك الكبير.

ووفقا لبيان الديوان تناول الاجتماع النشاطات التي سيتضمنها الملتقى، وأهم المنظمات المحلية والدولية المشاركة، والمحاور المطروحة في الجلسات الحوارية، والموضوعات التي سيتم تناولها في ورشة العمل، وعناوين الأوراق العلمية.

وقدم ممثل منظمة “ممكن” عرضاً ضوئياً تناول فيه الرسالة الأساسية والعناصر البصرية والدلالات الرمزية لشعار الملتقى، إلى جانب أجندة الملتقى والمنظمات المحلية والدولية المشاركة وجائزة “إسهام” التي سيطلقها الديوان في نهاية الملتقى التي يمكن لجميع المنظمات الفاعلة المشاركة فيها.

متابعة اتفاقية مصلحة الطيران مع إيكاو

وفي سياق آخر منفصل، طالب ديوان المحاسبة، كل من وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ومصلحة الطيران المدني بضرورة التقيد بملاحظاته بشأن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO – إيكاو».

تفتح هذه الاتفاقية جسور التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية، وتعطي للدولة الليبية والمتمثلة في مصلحة الطيران المدني، حق الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية للمنظمة، وذلك من خلال المكاتب والإدارات التابعة لها بموجب ملحق خاص يحدد التزامات وحقوق الطرفين.