ديوان المحاسبة يشدد على مصلحة الطيران المدني الالتزام بملاحظاته عند تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع إيكاو

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ضمن متابعته لعمل المصالح والإدارات العامة التابعة للدولة، طالب ديوان المحاسبة، كل من وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ومصلحة الطيران المدني بضرورة التقيد بملاحظاته بشأن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO – إيكاو».

التشديد على الالتزام بملاحظات الديوان

جاء ذلك خلال اجتماع علاء المسلاتي وكيل الديوان مع عبدالرحمن بن يوسف نائب رئيس مصلحة الطيران المدني، ومناقشته للملاحظات المقدمة من قبل الديوان لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة المواصلات ومنظمة الطيران المدني الدولي «ICAO – إيكاو»، بحسب ما جاء في بيان ديوان المحاسبة على فيسبوك.

وأكد المسلاتي خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، ودورها في تسهيل رفع إجراءات الحظر الجوي على الأجواء والطائرات الليبية، مشددا على “ضرورة الأخذ بما جاء في ملاحظات الديوان حول الاتفاقية، والتقيد بها عند المباشرة في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية المذكورة”.

ووقع رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك والأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني في 11 مايو 2023 على اتفاقية إدارة الخدمات بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية، وفي حينها أوضحت المصلحة إن الاتفاقية تشكل الإطار القانوني العام للتعاون بين الطرفين ولا يترتب عليها أي التزام على الدولة الليبية.

ووفقا للبيان حضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية بالديوان رفقة المستشار القانوني التابع للإدارة بالديوان.

تفتح هذه الاتفاقية جسور التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية، وتعطي للدولة الليبية والمتمثلة في مصلحة الطيران المدني، حق الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية للمنظمة، وذلك من خلال المكاتب والإدارات التابعة لها بموجب ملحق خاص يحدد التزامات وحقوق الطرفين.

وسيعمل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني بالقاهرة التنسيق المباشر مع مصلحة الطيران المدني ،للشروع في وضع برنامج العمل وخطة التنفيذ لتطوير قطاع الطيران والوصول لمستوى الامتثال التام للمعايير والقواعد الدولية.