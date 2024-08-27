جمهورنا: خطة «الطرابلسي» لتأمين العاصمة «مجرد وهم»

في ظلّ الأوضاع الأمنية المتقلبة التي تشهدها طرابلس، وانتشار التشكيلات المسلحة والتحشيدات العسكرية بين الفينة والأخرى… أعلنَ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، بدء تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تأمين العاصمة عبر 3 مسارات رئيسية

عودة التشكيلات الأمنية: تمثل هذه الخطوة محاولة لإعادة هيكلة الأمن في طرابلس، إذ سيتم إلزام كافة التشكيلات الأمنية بالعودة إلى مقارها وتقليل التداخل بين القوى الأمنية المختلفة.

حصر البوابات الأمنية ونقاط التفتيش: يشمل المسار الثاني حصر جميع البوابات الأمنية ونقاط التفتيش في الطرقات، بُغية تنظيم حركة المرور والحد من انتشار نقاط التفتيش العشوائية التي قد تستغلها بعض الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها.

تأمين مؤسسات الدولة: سيتم تكليف عناصر وزارة الداخلية بتأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة.

أعلنُ الطرابلسي أثار التساؤلات في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي.. بين من يراها خطوة جادة لتخليص العاصمة من مظاهر التشكيلات المسلحة والفوضى الأمنية، وبينما من اعتبرها مجرد وعود واهية.. فهل ستتمكن الوزارة من فرض سيطرتها وتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها؟ أم أن هذه الخطة قد تواجه مصير الوعود السابقة التي لم تُنفذ؟ وهو ما دفع وكالة أخبار ليبيا 24 لإطلاق استطلاعٍ للرأي حول هذه الخطة ومدى قابليتها للتنفيذ:

هذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها داخلية الدبيبة عن خطط لتأمين العاصمة، ولكن التنفيذ الفعلي يبقى هو التحدي الأكبر… فهل ستُحدث هذه الخطة الفارق المطلوب أم أنها مجرد خطوة أخرى في سلسلة من الوعود غير المُنفذة؟

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