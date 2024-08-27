بلومبيرغ: توقف إنتاج حقل الفيل الذي ينتج 70 ألف برميل يوميًا

أكدتْ وكالة بلومبيرغ للأنباء توقف إنتاج النفط من حقل الفيل النفطي التابع لشركة مليّتة للنفط والغاز، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية.

وبحسبِ بلومبيرغ، يبلغُ إنتاج حقل الفيل النفطي حوالي 70 ألف برميل يوميًا.

بدورها أعلنت شركة الواحة للنفط عن تخفيض إنتاجها تدريجيًا محذرةً من إيقافه بالكامل، تلى بيان شركة الواحة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، والذي أعلنته فيه هي الأخرى إيقاف الإنتاج.

كما قالت بلومبيرغ إن أسعار النفط العالمية ارتفعتْ بـ2.9‎%‎ أمس، على خلفية إعلان الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج النفط.

بدورها أعلنتْ الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر؛ وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية، بحسبِ البيان.

وأهابت الحكومة الليبية الجهات والمؤسسات كافة بوضع هذا القرار حيز التنفيذ، معتبرةً أن هذه الاعتداءات هي محاولة اغتصاب صارخ وواضح للسلطة، لم تقتصر أضرارها على القيادات المصرفية فحسب، بل تجاوزت إلى عرقلة سير المعاملات المالية للدولة بأكملها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخلق تهديدًا حقيقيًا بانهيار الاقتصاد الوطني.

كما شددت الحكومة على مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حماية المال العام والحفاظ على حقوق الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب الليبيين بوقف التغول على مصدر دخلهم الأساسي، مؤكدً أنّها لن تتهاون في هذا الأمر الذي وصفتهُ بالخطير، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات خارجية أو داخلية.

وفي ختامِ بيان الحكومة الليبية، وجّهتْ نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المختصة والتابعة لها، بضرورة تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وفعال، مؤكدةً على أهمية التعاون الكامل من جميع الأطراف لضمان تطبيق حالة القوة القاهرة وحماية المصالح الوطنية.