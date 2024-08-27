المنفي يطالب مجلس النواب باختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي

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في بيان صادر عن المجلس الرئاسي، دعا فيه مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي، وحماية استقلالية المصرف المركزي، وسط تحديات داخلية وخارجية.

الدعوة لاختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي

وطالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مجلس النواب “اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي بطريقة قانونية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.

وأكد المنفي على “أهمية الحفاظ على سمعة المؤسسات من مزاعم الإقتحام والاستيلاء، وضرورة الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم”.

ونوه المنفي إلى ضرورة “حل الخلافات الداخلية بالحوار الوطني وإجراء انتخابات نزيهة بحلول فبراير 2025”.

وعبر المنفي عن تفهمه لقلق البعثة الأممية في ليبيا “بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات”، مؤكدا أن “المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قرارا عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة”.

وأوضح في البيان “مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره”.

وأطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما اعتبرت السفارة الأمريكية لدي ليبيا أنه “يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”، وحثت “جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة”.

وقالت السفارة الأمريكية ” إن تصاعد التوترات في الفترة الأخيرة تقوض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا واحتمالية حدوث المزيد من المواجهة الضارة” وأضافت “تقارير الاعتقال التعسفي وتخويف موظفي البنك المركزي مثيرة للقلق بشكل خاص وندعو لمحاسبة المسؤولين عنها بشكل صارم”.