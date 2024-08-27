المشير حفتر يلتقي قائد الأفريكوم لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

“اجتماع تاريخي بين المشير حفتر وقيادة الأفريكوم لتعزيز التعاون الأمني”

“الأفريكوم تشيد بدور الجيش الوطني الليبي في مراقبة الحدود وضبط الأمن”

“حفتر ولانجلي يناقشان مستقبل العلاقات العسكرية بين ليبيا وأمريكا”

“تعزيز الشراكة العسكرية بين ليبيا والولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة”

في خطوة استراتيجية تعكس نضوج العلاقات بين الجيش الوطني الليبي والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة، برئاسة قائد القيادة العسكرية في أفريقيا (الأفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، السيد جيرمي برنت. هذا اللقاء لم يكن مجرد اجتماع تقليدي بين قائدين، بل كان حدثًا يرمز إلى التحولات العميقة التي تشهدها العلاقات الليبية-الأمريكية، والتعاون المستمر في وجه التحديات المشتركة.

نقلة نوعية في العلاقات الليبية-الأمريكية

منذ بدء الأزمة الليبية، ظلّ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الرمز الأبرز للاستقرار والأمن في ليبيا. في ظل الفوضى والصراعات التي تمزق البلاد، برز حفتر كقائد حازم يعمل بلا كلل لتعزيز سيادة الدولة وحفظ وحدة أراضيها. جاءت زيارة الوفد الأمريكي لتعكس تقديرًا لهذا الدور المحوري، ولتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة تهديدات الإرهاب والتطرف التي لا تعرف حدودًا.

المشير خليفة حفتر يلتقي وفد أمريكي برئاسة قائد الأفريكوم لبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، وتطوير الشراكة العسكرية بين ليبيا وأمريكا.

في كلمته الترحيبية، أشاد المشير حفتر بتطور العلاقات الودية بين الجيش الوطني الليبي والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع. حفتر، الذي يعرف بأنه رجل المواقف الصعبة، يرى في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز قدرات الجيش الليبي في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، التي تشمل الإرهاب والتطرف.

التعاون في مواجهة الإرهاب: ضرورة مشتركة

لطالما شكل الإرهاب تحديًا عالميًا يتطلب تنسيقًا دوليًا متقدمًا. وفي السياق الليبي، أصبح هذا التحدي أكثر تعقيدًا بسبب الوضع السياسي المضطرب وانتشار الجماعات المسلحة. تأتي زيارة الفريق أول مايكل لانجلي كإشارة واضحة على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، ومنع تدفق العناصر الإرهابية من وإلى ليبيا.

في هذا السياق، أشار لانجلي إلى الدور المحوري الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي تحت قيادة حفتر في الحفاظ على الأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها. مؤكدًا على أن التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في هذا المجال يعد ضرورة لا غنى عنها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

تعزيز الشراكة العسكرية: خطوات نحو المستقبل

تطرقت المناقشات أيضًا إلى أهمية تطوير الشراكة بين البلدين، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. من الواضح أن الولايات المتحدة ترى في الجيش الوطني الليبي شريكًا استراتيجيًا قادرًا على المساهمة بفعالية في تعزيز الأمن الإقليمي. ومن جانبها، تبدي القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية رغبتها الصادقة في تعزيز هذه الشراكة، من خلال تبادل الخبرات والتدريب المشترك، وتطوير القدرات الدفاعية.

يشير المراقبون إلى أن هذا الاجتماع يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، حيث يبدو أن واشنطن باتت تعترف بالدور الحاسم الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار. من جانبه، يرى المشير حفتر أن هذا التعاون يأتي في وقت حرج تمر به ليبيا، وهو تعاون يحتاج إلى استثمار حقيقي في بناء القدرات وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

مراقبة الحدود وضبط الأمن: دور الجيش الليبي

من أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع، هو دور الجيش الوطني الليبي في مراقبة الحدود وضبط الأمن. في بلد يعاني من حدود مترامية الأطراف ومفتوحة أمام تهديدات متعددة، يقوم الجيش الليبي بمهمة وطنية لحماية البلاد من التهريب، والاتجار بالبشر، وتدفق العناصر الإرهابية. لقد نجح الجيش في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الشرقية من البلاد، حيث باتت هذه المناطق نموذجًا للأمن والاستقرار بفضل الجهود المتواصلة للقيادة العامة.

في هذا السياق، أعرب لانجلي عن تقدير الولايات المتحدة للدور الذي يلعبه الجيش الليبي في تأمين الحدود، مؤكداً أن واشنطن تدرك جيدًا التحديات التي تواجهها ليبيا، وأنها ملتزمة بتقديم الدعم للجيش الليبي في جهوده لحماية الحدود.

نحو آفاق جديدة للتعاون

لا يخفى على أحد أن ليبيا اليوم تقف عند مفترق طرق. فبينما يراهن البعض على استمرار الفوضى والانقسام، يراهن آخرون، بقيادة حفتر، على بناء دولة قوية قادرة على حماية سيادتها وتحقيق الأمن لمواطنيها. من هنا، فإن تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف، ويعكس رؤية القيادة العامة لبناء شراكات قوية ومتينة مع القوى الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

أشار المشير حفتر في حديثه إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يقتصر فقط على المجال العسكري، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى مثل مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الليبية-الأمريكية، ويعزز من مكانة ليبيا كدولة فاعلة في المنطقة.

نحو مستقبل آمن ومستقر

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، والعمل معًا لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة. إن هذا اللقاء يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة، ويشير إلى استعداد الطرفين لمواجهة التحديات المشتركة بروح من التعاون والشراكة.

إن الجهود التي يبذلها المشير خليفة حفتر لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل خطوة جريئة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لليبيا. وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى الجيش الوطني الليبي تحت قيادة حفتر، صمام الأمان لتحقيق الأمن والاستقرار، ولحماية السيادة الليبية من التهديدات الداخلية والخارجية.