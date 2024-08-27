المشير حفتر يبحثُ مع «الأفريكوم» تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن

بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع وفدٍ أمريكي رفيع المستوى برئاسة قائد القيادة العسكرية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق أول مايكل لانجلي، وجيرمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، آلياتِ تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

بدورهِ رحب المشير حفتر بالوفد الأمريكي مشيدًا بالتطور المستمر للعلاقات الودية بين القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والولايات المتحدة.

وأكد المشير حفتر على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها.

من جانبه، أشاد الفريق أول مايكل لانجلي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مراقبة وضبط الحدود مع دول الجوار.

كمت تضمّن الاجتماع مناقشة أهمية تطوير الشراكة بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، لتعزيز القدرات الدفاعية والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية مع الفريق جون بيرنان، نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»؛ آلياتِ تعزيز التعاون المشترك بين الجيش الوطني والولايات المتحدة.

وتضمنتْ مباحثات اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، وبحضور جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا وقائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا؛ خطط التعاون بين الجيش الوطني وأمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة الجيش الليبي في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير شرعية، بحسبِ ما نشرته شعبة الإعلام الحربي.