المركزي: لا يمكننا صرف مرتبات شهر أغسطس بسبب اقتحام مقرنا

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي في بيانهِ جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ما يضع مستقبل الدولة على المحك، وفق بيانه.

وفيما سبق… أعلنَ مصرف ليبيا المركزي إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات.

وأرجع مصرف ليبيا المركزي السبب في بيانٍ إلى «ما شهده مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي الواقع في طريق الشط بالعاصمة طرابلس من محاولة اقتحام» وفق البيان.

وحمّل مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية لكل من تورط في هذا العمل الذي حتماً سيعرض المصرف المركزي وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر.

وقال المصرف المركزي في بيانه: «يبرئ المركز يذمته من أي عواقب قد تنجم عن هذا التصرف غير المسؤول مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة سياسياً واقتصادياً ومالياً» بحسب نص البيان.

