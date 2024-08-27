السفير البريطاني: يجب تغيير محافظ المركزي بالطرق القانونية

أكدَ مارتن لونغدن، السفير البريطاني لدى ليبيا على أهمية أنّ يكون تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالطرق القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني مع المشري، رئيس مجلس الدولة، إذ استنكر السفير القرارات أحادية الجانب التي لا تتسبب إلا في زعزعة استقرار البلاد، مؤكدًا دعم بلاده للحل بالطرق القانونية وعدم تعريض الوضع المالي لليبيا دوليًا للخطر

كما بحث السفير البريطاني مع المشري في طرابلس، سُبل الدفع بالعملية السياسية باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.

كما ناقشَ المشري مع ممثلي ملتقى التوافق الوطني، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التطرقِ إلى التحديات والعقبات التي تواجه إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من المراحل الانتقالية المتعاقبة والوصول بها إلى بر الأمان.

اللقاء الذي عُقد في العاصمة طرابلس، شهد تهنئة الحضور للمشري بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس وتقلده منصب الرئيس، بحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وف يوقتٍ سابق.. اعتبرَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن قرار مجلس النواب القاضي بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي باطل.

وأكدَ المشري في بيانٍ بالخصوص أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وفقَ التعديل الدستوري الـ11، بحسبِ بيان.

وفيما يتعلقُ بازدواجية القرارات وحالة التشظي داخل أروقة مجلس الدولة، فقد أصدر محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة قرارًا هو الآمر يحمل صفة رئيس مجلس الدولة وومهورًا بتوقعه على هذه الصفة، إذ استنكر تكالة قرارات البرلمان حول حكومة الوحدة منتهية الولاية، وصفة القائد الأعلى للجيش، واصفًا إيّاها بالقرارة الأحادية بعيدًا عن مشاوراتِ مجلس الدولة.