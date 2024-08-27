الأخبار
أخر الأخبار

السفير البريطاني: يجب تغيير محافظ المركزي بالطرق القانونية

السفير البريطاني: نستنكر القرارات الأحادية

27 أغسطس، 2024 3:17 م
0 0
السفير البريطاني-المشري
السفير البريطاني-المشري

أخبار ليبيا 24

أكدَ مارتن لونغدن، السفير البريطاني لدى ليبيا على أهمية أنّ يكون تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالطرق القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني مع المشري، رئيس مجلس الدولة، إذ استنكر السفير القرارات أحادية الجانب التي لا تتسبب إلا في زعزعة استقرار البلاد، مؤكدًا دعم بلاده للحل بالطرق القانونية وعدم تعريض الوضع المالي لليبيا دوليًا للخطر

كما بحث السفير البريطاني مع المشري في طرابلس، سُبل الدفع بالعملية السياسية باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.

كما ناقشَ المشري مع ممثلي ملتقى التوافق الوطني، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التطرقِ إلى التحديات والعقبات التي تواجه إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من المراحل الانتقالية المتعاقبة والوصول بها إلى بر الأمان.

المشري
المشري

اللقاء الذي عُقد في العاصمة طرابلس، شهد تهنئة الحضور للمشري بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس وتقلده منصب الرئيس، بحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وف يوقتٍ سابق.. اعتبرَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن قرار مجلس النواب القاضي بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي باطل.

وأكدَ المشري في بيانٍ بالخصوص أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وفقَ التعديل الدستوري الـ11، بحسبِ بيان.

المشري: قرار البرلمان بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي «باطل»
المشري: قرار البرلمان بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي «باطل»

وفيما يتعلقُ بازدواجية القرارات وحالة التشظي داخل أروقة مجلس الدولة، فقد أصدر محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة قرارًا هو الآمر يحمل صفة رئيس مجلس الدولة وومهورًا بتوقعه على هذه الصفة، إذ استنكر تكالة قرارات البرلمان حول حكومة الوحدة منتهية الولاية، وصفة القائد الأعلى للجيش، واصفًا إيّاها بالقرارة الأحادية بعيدًا عن مشاوراتِ مجلس الدولة.

27 أغسطس، 2024 3:17 م
0 0

المزيد من الأخبار

مصرف ليبيا المركزي

السفارة الأمريكية قلقة حيال «المركزي» وتدعو إلى إجراء حوار طارئ

27 أغسطس، 2024 3:16 م
السايح-المفوضية-العليا-للانتخابات

مفوضية الانتخابات: عدد البطاقات الموزعة تجاوز الـــ96 ألف بطاقة

27 أغسطس، 2024 3:15 م
الصديق الكبير

المركزي: لا يمكننا صرف مرتبات شهر أغسطس بسبب اقتحام مقرنا

27 أغسطس، 2024 3:14 م
أسعار النفط

بلومبيرغ: توقف إنتاج حقل الفيل الذي ينتج 70 ألف برميل يوميًا

27 أغسطس، 2024 3:13 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى