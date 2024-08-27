السفارة الأمريكية قلقة حيال «المركزي» وتدعو إلى إجراء حوار طارئ

أعربتْ السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قلقها -العميق- إزاء تصاعد التوترات الأخيرة في ليبيا، مؤكدةً أنّ هذه التطورات تقوض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، وتزيد من احتمالية حدوث مواجهات ضارة تهدد الأمن القومي.

السفارة الأمريكية، شدّدت في بيانها على أهمية استجابة الأطراف الليبية لمبادرة البعثة الأممية والدخول في محادثات جدية لحل الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، باعتبار ذلك خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار.

كما أعربت السفارة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات اعتقال تعسفي وتخويف لموظفي المصرف المركزي، داعية إلى محاسبة صارمة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على سيادة القانون.

وفي الأثناء… أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض مقره الرئيسي بطريق الشط في طرابلس للاقتحام لليوم الثاني على التوالي، محذرًا من أن هذا الاقتحام تسبب في تعطيل العديد من العمليات الحيوية للمصرف، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى تعطيل فتح وتغطية الاعتمادات المستندية وإيقاف الحوالات الشخصية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد.

المركزي أوضحَ في بيانٍ أنَ هذا الاقتحام جاء نتيجة لقرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، يهدف إلى تغيير إدارة المصرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي في بيانهِ جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ما يضع مستقبل الدولة على المحك، وفق بيانه.