الدولار يرتفع لمستوى 7.11 دينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

يواصل سعر الدولار ارتفاعه بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي، والصراع الدائر حول تنحية محافظ المصرف من منصبه، ليصل عند مستوى جديد 7.11 دينار للدولار الواحد بعد أن كان سعره في تعاملات الأمس 6.96 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ارتفاعه هو الآخر إلى 7.80 دينار، بعد أن كان سعره في التعاملات السابقة 7.66 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 9.13 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين بلغ الدينار التونسي 2.15 دينار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبيا إلى 417 دينار.

أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية

وفي آخر التعاملات بالسوق الرسمية، للمصرف المركزي قبل إغلاقه، سجل الدولار 4.76 دينار، في حين جرى تداول سعر وصرف اليورو عند مستوى 5.30 دينار، والجنيه الإسترليني 6.23 دينار، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي.

ولا يزال مصرف ليبيا المركزي غالقاً لأبوابه، والعمل به معطل إلى حين أن تستقر الأوضاع التي خيمت على المصرف منذ حول أسبوع، إذ تصاعدت الأحداث السياسية على خلفية الخلاف وأدت إلى إغلاق الموانئ والحقول النفطية، بقرار من الحكومة الليبية، للضغط على إبقاء الصديق الكبير في منصبه، إلا أن المجلس الرئاسي لا يزال مصرا على تنحية الكبير، مما أدى إلى دخول لجنة التسليم والاستلام بالقوة لمبنى المصرف في مشهد يرعب الليبيين من حدوث أزمة مالية واقتصادية، تزيد من معاناة الشعب، في ظل نقص السيولة النقدية في المصارف.