الدخيل يناقش برنامج الأمن الغذائي في ليبيا مع “الفاو”

أخبار ليبيا 24

التقى إبراهيم بن الدخيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية السيد ،على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، بالأمين المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة عبد الحكيم رجب، وذلك لمناقشة برنامج استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا.

دعم الفلاحين والمشروعات بالبلديات

وبحسب بيان الوزارة ركزت النقاشات على أهمية دور البلديات في تنفيذ هذه الاستراتيجية. والتأكيد على الدور الحيوي للبلديات في دعم صغار الفلاحين، من برامج ريادة الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغرى خاصة البلديات الزراعية وبرامج الدعم الموجهة للفلاحين فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وتم خلال اللقاء أيضاً، التباحث حول سبل دعم البلديات الساحلية لدعم الصيادين وتوفير المرافق اللازمة لهم من مرافئ و مخازن مبردة و مجمدة .

وتطرقا إلى مناقشة حيثيات القانون رقم 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليات البلديات في إنشاء المسالخ البلدية والأسواق البلدية، وبرامج التفتيش الصحي المتعلقة بالإصحاح البيئي، وفقا للبيان.

وفي هذا الصدد ، تمت مناقشة استراتيجيات تطوير قدرات ومهارات المفتشين الصحيين و البيئيين، واستخدام التقنيات والأدوات الحديثة للكشف عن سلامة الغذاء.

هذا وأشاد بن دخيل بالدور الكبير الذي يقوم به الأمين المساعد للأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في دعم ومتابعة استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا.