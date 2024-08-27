التومي يبحث مع وفد صيني التحضيرات لإقامة منتدى المدن الصينية العربية

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استقبل بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية _رئيس اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان الوزارة ، وفد الرابطة الوطنية الصينية للاستشارات الهندسية، وذلك من أجل الترتيب لإقامة منتدى المدن الصينية العربية في طرابلس.

التحضير لعقد منتدى المدن الصينية العربية

وحضر الاجتماع كل من محمود الفطيسي مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي و الاجتماعي ومحمود عجاج مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض ملخص نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى جمهورية الصين، ومستجدات مساعي تنظيم منتدى المدن الصينية العربية، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الليبي الصيني في العديد من المجالات، وفقا لبيان الحكومة المنتهية.

وأوضح التومي في سياق حديثه خلال اللقاء بأن العمل جارٍ في ثلاثة مسارات متوازية: الأول هو فتح آفاق التعاون بالمبادرة الصينية ( الحزام والطريق )، والثاني إعادة تفعيل المشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الصينية، والثالث هو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع القطاعات بالدولة.

من جهته، أبدى مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي استعداده التام للمساعدة في التخطيط مع الوزارة، لتشجيع الاستثمار في القطاع المحلي من خلال مشاركة مكاتب وإدارات وزارة الحكم المحلي في إجراء مناقشات وحوارات مع الرابطة الوطنية الصينية.

وفي ذات السياق ، أشار التومي إلى أهمية استكشاف المشاريع الجديدة والدخول في الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الطرق والجسور والتقنية الصناعية، وتقديم تصور ومقترح لتنفيذ المشاريع المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، من حيث الأهمية في مجال التخطيط العمراني وتنفيذ مشاريع المناطق الحرة والخاصة.

ووفقا للبيان، تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الإجراءات التنفيذية الخاصة بكل مسار من مسارات المشاريع، بما يكفل تحقيق تقدم شامل في ملف التعاون مع دولة الصين بما يضمن تحقيق مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي تكثيف الاجتماعات النوعية بما يحقق نجاحات ملموسة، في كافة محاور التعاون والبناء مع الرابطة الوطنية الصينية للاستشارات الهندسية.