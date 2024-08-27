استقرار أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من نقص الإمداد من الحقول النفطية الليبية

أخبار ليبيا 24

تراجعت التعاملات الآسيوية في سوق النفط العالمية، بعد أن كانت مرتفعة لأكثر من 7% في الجلسات الثلاثة الماضية، وذلك بسبب مخاوف نقص الإمدادات من ليبيا بعد أن تم إعلان إيقاف الحقول والموانئ النفطية الليبية وإعلان القوة القاهرة.

أسعار النفط العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.39 في المائة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينيتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.46 في المائة إلى 77.06 دولار للبرميل.

وحققت أسعار النفط العالمية مكاسب كبيرة، لكن سرعان ما انخفضت في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود، وبسبب توسع رقعة التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، وفشل المفاوضات لإيقاف إطلاق النار في غزة الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط.

وقد يؤثر النزاع السياسي بين حزب الله في لبنان وإسرائيل على إنتاج يصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً من البلاد، حسبما تشير بيانات من أحدث مسح أجرته (رويترز) لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط في يوليو. كما تلقى النفط دعماً من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وسط تبادل بشكل كبير لإطلاق الصواريخ بينهما.

ويؤثر إقفال النفط في ليبيا على السوق العالمية للنفط، لاسيما أن ليبيا تتصدر الدول الأفريقية المنتجة للنفط ضمن تحالف أوبك، وقال المحلل جيوفاني ستونوفو من بنك (يو بي إس) السويسري إن “أكبر خطر على سوق النفط هو على الأرجح انخفاض آخر في إنتاج النفط الليبي بسبب التوترات السياسية في البلاد”.