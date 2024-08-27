أبرز ما جاء في مؤتمر مجلس إدارة المركزي المكلف من المنفي

أكدَ عبد الفتاح عبد الغفار، محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، التزام مجلس الإدارة الجديد بالشفافية والإفصاح فيما يتعلق ببيانات المركزي.

وتعهدَ عبد الفتاح عبد الغفار، محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي بعدم التأخر في صرف المرتبات مستقبلاً، مؤكدًا أنه أبلغَ الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ بالتزام المجلس الجديد بالقواعد والتشريعات الدولية التي تحارب الإرهاب وغسل الأموال.

كما شدّد عبد الفتاح عبد الغفار، محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي مساعي مجلس الإدارة الجديد إلى دمج وتوحيد المركزي بشكل فعلي، وذلك عبر فتح المقاصة، مشيرًا إلى أنَ المركزي سيعمل كمؤسسة وليس كفرد أو أشخاص، لافتًا على أنَ مهام مجلس الإدارة الجديد ستكون لفترة محددة حتى الوصول إلى توافق على اختيار محافظ جديد للمركزي.

بدوره أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب أنّ منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لمنصبه.

وأعلنَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب -بشكلٍ حازم- أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من اختصاص مجلس النواب وحده بالتشاور مع مجلس الدولة، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.

وجدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب أن قرار الرئاسي بتعيين محافظ جديد يعد مخالفًا للقانون، الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وأكد المستشار عقيلة صالح على أنّ الشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية تحتم على جميع الأجسام السياسية احترامها، منوهًا بأن القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ينص بوضوح على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتم بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة.