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مفوضية الانتخابات: إحصائيات توزيع بطاقات الناخبين تظهر مشاركة قوية للذكور

مفوضية الانتخابات توزع أكثر من 85 ألف بطاقة ناخب

26 أغسطس، 2024 12:04 م
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الانتخابات-الليبية
الانتخابات-الليبية

أخبار ليبيا 24

إجمالي البطاقات الموزّعة:

أعلنت مفوضية الانتخابات عن توزيع 85.035 بطاقة ناخب، حتى اللحظة مما يعكسُ مدى استعداد ورغبة الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية المرّتقبة لانتخابات البلديات.

وبحسبِ مفوضية الانتخابات استلم أكثر من 59 ألف ناخب بطاقاتهم، في المقابل، بلغ عدد الناخبات اللواتي استلمن بطاقاتهن 25.697 ناخبة.

وبشكلٍ عام يشير التفاوت في الأعداد إلى نسبة مشاركة عالية من قبل الرجال مقارنة بالنساء، بحسب مفوضية الانتخابات.

مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية
مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية

وفي سياقٍ ذي صلة… اختتمتْ مفوضية الانتخابات، ورشة تدريبية حول «تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية»

وتركزت الورشة المنعقدة في تونس، و استمرت على مدار ثلاثة أيام، ونُظمت بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، أقدم القضاة في المحاكم الابتدائية؛ على تعزيز مهاراتهم المهنية في معالجة الطعون الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وقبل أيام… أعلنت مفوضية الانتخابات عن افتتاح مراكز توزيع بطاقات ناخب في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح باب الترشح للانتخابات في مقار مكاتبها الانتخابية المحددة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، أن هذه المرحلة تأتي في إطار استكمال مراحل تنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، مشيرةً إلى أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتلقي طلبات الترشح ستستمرُ لمدة ثلاثة أسابيع، إذ سيتمكن الناخبين من استلام بطاقاتهم من المراكز التي سجلوا بها من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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