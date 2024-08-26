مصرف ليبيا الخارجي يحذر من تصنيف سلبي وشيك دوليًا

أعرب مصرف ليبيا الخارجي عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاستفسارات التي ترد من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، محذرًا من أن الإجراءات المتخذة من قبل بعض الجهات في الدولة الليبية قد تؤدي إلى تصنيف سلبي للمصرف.

وأكد المصرف أن هذه الاستفسارات تشير إلى خطورة الموقف الذي قد ينتج عنه صدور تعليمات أو قرارات تؤثر على وضع المصرف كالبوابة المالية الرئيسية للقطاع المصرفي الليبي والمسؤول عن إدارة إيرادات النفط من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وحذر مصرف ليبيا الخارجي من أن بعض البنوك التي يتعامل معها في كافة عملياته بالدولار الأمريكي، إضافة إلى سلطات رقابية في دول مقر مساهمات المصرف، قد أعربت عن فقدان ثقتها في القطاع المصرفي الليبي. وبيّن المصرف أن هذا الفقدان للثقة قد يدفع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، لاتخاذ قرارات صارمة ضد القطاع.

كما حذر المصرف من أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل المؤسسات الدولية قد يؤدي إلى عزل مؤسسات الدولة الليبية عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية العالمية، مضيفًا أن هذه الإجراءات قد تعرض أموال الدولة الليبية لمزيد من المخاطر القانونية، بما في ذلك الحجوزات والتجميد، نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المصرف المركزي والجهات التابعة له.

في خضمِ هذه التحديات، دعا مصرف ليبيا الخارجي الجهات المعنية في الدولة إلى إعادة تقييم السياسات المتبعة بشكل عاجل، والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتجنب المخاطر المحتملة وضمان استقرار القطاع المصرفي الليبي.