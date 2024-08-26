إرساء ثوابت وقف إطلاق النار في ليبيا... ضرورة ملحة للسلام

لقاءٌ عسكري أمني، جمع قادة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت بحضورٍ أممي محموم لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وصفتهُ ستيفاني خوري باللقاء المثمرّ والإيجابي.

المُباحثات التي تركزت على التأكيد على استقرار وقف إطلاق النار كعنصر أساسي لإرساء أسس السلام في ليبياعكس خرص لجنة الخمسين على تعزيز استمرارية الهدوء الأمني، وبذل جهودٍ مضاعفة للحفاظ على التزامها بالاتفاق.

ومع ذلك، فإن محاولات التشكيك في دور اللجنة وتفسيرها بشكل مغلوط تعد محاولة لتقويض جهودها وتحويل الأنظار عن المسئوليات الفعلية الأخرى المتعلقة بالأزمة.

وفي ختامِ المباحثات؛ سلطتْ اللجنة الضوء على نطاق صلاجياتها ومسؤولياتها، مؤكدةً أنّ دورها ليس توحيد المؤسسة العسكرية، ولا إخراج المرتزقة أو القوات الأجنبية، بل هي مسؤوليات تقع على عاتق الأجسام التنفيذية السياسية للدولة الليبية، موضحةً أن دورها يقتصر على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار فقط، مما يعزز الحاجة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في الملف الأمني.

تفاؤل حذر

تصريحات ستيفاني خوري، التي وصفت الاجتماع بـالمثمر والإيجابي، تحمل دلالات متعددة، فمن جهة، تعكس هذه التصريحات التفاؤل الدولي بخصوص استقرار الأوضاع في ليبيا، وتشير إلى الجهود المستمرة للحفاظ على قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة، ولكن من جهةٍ أخرى… فإن التفاؤل الحذر يعكس أيضًا إدراكًا بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن الدعم الدولي لا يمكن أن يحل محل الإرادة الوطنية والالتزام المحلي.

الإرادة الوطنية

بلا شك… فإن الإرادة الوطنية هي العامل الأساسي والركيزة الرئيسية لإحلال السلام في ليبيا، وهو ما أكدتهُ خوري التي قالت إن استقرار ليبيا وبناء الدولة يعتمد بشكل أساسي على اتحاد الشعب الليبي وتجاوز الانقسامات السياسية. مما عيكسُ الحاجة العميقة والملحة إلى ضرورة وجود وحدة وطنية حقيقية لتحقيق السلام في ليبيا.