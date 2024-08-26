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لجنة «5+5» تؤكد ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أبرز ما جاء في بيان لجنة «5+5» الختامي

26 أغسطس، 2024 12:06 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

خلُصت مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، إلى مُناقشة الوضع الأمني والسياسي وتأثيرهما على تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار… وفيما يلي أبرز ما جاء في بيانها الختامي:

ثبات وقف إطلاق النار

أعربت لجنة «5+5» في بيانٍ ختامي عن تطمينها لليبيين بثبات وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن جميع اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته تواصل عملها بكل تفاني وإخلاص، وشددت اللجنة العسكرية المشتركة في ذات البيان على أن ما يُشاع حول تخلّي اللجنة عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم للمهمة الموكلة إليها.

حدود الصلاحيات والمسؤوليات

أوضحت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أن دورها ينحصر في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وأنها لم تُكلّف بتوحيد المؤسسة العسكرية، ولا تمتلك الصلاحيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، مشيرةً إلى أن هذه المهام تقع ضمن صلاحيات الأجسام التنفيذية للدولة.

 

التزام دائم

كما جددت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التزامها بتفعيل مقرها في سرت والعمل من خلاله بشكل دائم، مؤكدةً أنها ستستمر في عقد اجتماعاتها هناك حتى انتهاء مهمتها المكلفة بها.

موقف من الانقسام السياسي

وبحسبِ البيان الختامي، تدارست اللجنة حالة الانقسام السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار وحالة الأمن القومي للدولة، مشيرةً إلى أنها ستعلن موقفها الرسمي في الأيام القليلة القادمة.

26 أغسطس، 2024 12:06 م
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