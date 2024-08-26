لجنة التسليم والاستلام تباشر أعمالها رسميًا من داخل مقر المركزي

باشرتْ لجنة التسليم والاستلام المشكلة من قِبل الرئاسي، مهامها اليوم الإثنين من داخل مقر مصرف ليبيا المركزي، بحضورِ نائب المحافظ المكلف من قبل الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار ورئيس اللجنة – وزير المواصلات في حكومة الوحدة منتهية الولاية، محمد الشهوبي، دون حضور المحافظ محمد الشكري.

وكلّفَ المجلس الرئاسي النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي، عبد الفتاح عبد الغفار، المعين من قبله بمهام المحافظ وإتمام إجراءات التسليم والاستلام والقيام بأعمال المحافظ لحين عودة المحافظ أو انتخاب محافظ جديد.

كما وجّه الرئاسي نائب المحافظ بتنفيذ الترتيبات المالية لحين التوافق على ميزانية موحدة.

وفيما سبق… قدم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بلاغًا إلى النائب العام ضد لجنة التسليم والاستلام التابعة للرئاسي، ضد ما وصفها بـ«عملية اقتحام لمقر مصرف ليبيا المركزي»

وقال الكبير في بيانٍ : «بالإشارة إلى الظروف التي تفيد بوجود مجموعة تعمل على اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعة بصحبة ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي» وفق البيان.

وأضاف البيان: «مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية لذلك، فإن القرارات المذكورة صادرة عن غير ذي اختصاص، وقد تم ابطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته»

وأكد الكبير في ذات البيان على أن هذه الخطوة تشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج.