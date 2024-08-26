فشل الوساطة المصرية للوصول إلى توافق بين إسرائيل وحماس

أخبار ليبيا 24

لم تنجح المفاوضات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، ووصلت لطريق مسدود، وسط تصاعد الحرب على القطاع واتساع رقعة المناطق غير الآمنة.

بعد مباحثات طويلة فشل المفاوضات المصرية

وغادر الوفد الإسرائيلي، المؤلَّف من 13 عضواً، والذي وصل إلى القاهرة. وغادر أيضاً ممثلو حركة «حماس» الفلسطينية، الذين جاءوا من الدوحة للاطلاع على تقدم المحادثات غير المباشرة.

وبحسب تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 لوفد من حركة حماس قال فيها، إن إسرائيل يجب أن تلتزم بالوعود التي قطعتها، في أوائل شهر يوليو الماضي، وبخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد المسؤول، إن «حماس» مستعدّة لتنفيذ الترتيبات المتفَق عليها سابقاً، كما يجب أن تشمل أيُّ اتفاقيات بشأن الحرب وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة.

ومن جانبه أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهوداً في القاهرة، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل وحماس.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط واتساع الحرب لتشمل مناطق أخرى في المنطقة.

وبحسب مصدران أمنيان مصريان قد صرّحا في وقت سابق، بأن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، إذ لم توافق حركة «حماس»، ولا إسرائيل، على عدد من الحلول التي قدّمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.