زيارة مرتقبة لـ السيسي إلى أنقرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية

تركيا تستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراسم رسمية في أنقرة

اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

الأزمة الليبية والسورية ضمن محاور المباحثات المصرية التركية

نظرة على العلاقات العسكرية المتنامية بين القاهرة وأنقرة

في خطوة تعد تاريخية ومؤثرة في مسار العلاقات بين مصر وتركيا، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 4 سبتمبر المقبل، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. تأتي هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي السيسي منصبه كرئيس لمصر عام 2014، لتعزز من فرص التعاون الثنائي بين البلدين وتفتح صفحة جديدة في العلاقات التي شهدت توتراً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية.

بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يستقبل الرئيس التركي نظيره المصري بمراسم رسمية في القصر الرئاسي في أنقرة. ويتوقع أن تكون هذه الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الاجتماعات المكثفة التي سبقتها بين المسؤولين في كلا البلدين.

من المرتقب أن يرأس السيسي وإردوغان اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” بين تركيا ومصر، وهو الاجتماع الذي يعكس أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وقد تم الإعلان عن هذا المجلس في نسخته الجديدة خلال زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في 14 فبراير الماضي، التي كانت الأولى له إلى مصر منذ 12 عاماً، وجاءت بعد 3 سنوات من المحادثات واللقاءات الدبلوماسية المكثفة.

سيكون على جدول أعمال القمة مناقشة عدد من القضايا الإقليمية المهمة، من بينها الأوضاع في غزة، حيث ستركز المناقشات على “الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لوقف الهجمات الإسرائيلية، وضمان وقف إطلاق النار”. كما ستشمل المباحثات ملفات أخرى تتعلق بالوضع في ليبيا، السودان، الصومال، وسوريا، مما يعكس الدور المحوري لكل من مصر وتركيا في حل الأزمات الإقليمية.

السيسي يزور أنقرة لتعزيز العلاقات المصرية التركية عبر مجلس التعاون الاستراتيجي، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والعسكري ومناقشة القضايا الإقليمية.

تأتي زيارة السيسي إلى أنقرة في وقت يتطلع فيه البلدان إلى تعزيز علاقاتهما التجارية والاقتصادية. ووفقاً لما ذكرته المصادر، سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التجارة، الطاقة، السياحة، والصحة. تسعى القاهرة وأنقرة إلى رفع حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، بدلاً من الرقم الحالي الذي يبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع التركيز على تطوير التعاون في مجالات الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يكون التعاون في مجال الطاقة من أبرز محاور الحديث، حيث تمتلك كل من مصر وتركيا إمكانيات كبيرة في هذا المجال، مما يجعل التعاون بينهما فرصة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

يحتل التعاون العسكري بين مصر وتركيا جانباً مهماً من المباحثات خلال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة. ومع تزايد الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، من المتوقع أن تكون هناك مناقشات حول الإنتاج المشترك للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

وكانت زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري السابق، الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة في أبريل الماضي، قد فتحت الباب أمام مزيد من التعاون في هذا المجال، حيث أجرى عسكر جولة تفقدية شملت عدداً من الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. هذا التعاون العسكري يعكس التحول الإيجابي في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

في سياق متصل، وفي خطوة تعكس التحديات الداخلية التي تواجهها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، استبقت الجماعة زيارة السيسي المرتقبة إلى تركيا بمبادرة جديدة للتصالح مع الدولة المصرية. تطلب الجماعة من السلطات المصرية العفو مقابل اعتزال العمل السياسي لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً، والإفراج عن سجنائها جميعاً. هذه المبادرة، التي لم تحظَ بأي تعليق رسمي حتى الآن، تشير إلى محاولة جديدة من الجماعة لإعادة تنظيم صفوفها وترميم الانقسام الداخلي في صفوفها.

يعتبر توقيت هذه المبادرة لافتاً، حيث تأتي في وقت تسعى فيه كل من مصر وتركيا إلى تحسين علاقاتهما وإعادة بناء الثقة بينهما. ويبدو أن الجماعة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى التكيف مع التغيرات السياسية في المنطقة، خاصة في ظل المصالحة المتزايدة بين أنقرة والقاهرة.

يتطلع المراقبون إلى أن تثمر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وأن تكون خطوة باتجاه “صداقة عظيمة” بين دولتين كبيرتين في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. كما يتوقع أن تؤدي إلى تغييرات جيوسياسية في المنطقة، قد تسهم في حل الأزمات الحادة المستمرة في ليبيا والسودان، وتخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط.

وفي ظل هذا السياق، يبدو أن كل من مصر وتركيا عازمتان على المضي قدماً في تحسين علاقاتهما وتجاوز الخلافات السابقة. هذه الخطوة قد تكون نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ختاماً، فإن زيارة السيسي المرتقبة إلى تركيا تحمل في طياتها العديد من الفرص والتحديات، ومن شأنها أن ترسم معالم جديدة للعلاقات المصرية التركية، وتفتح فصلاً جديداً من التعاون المثمر بين البلدين.