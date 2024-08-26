داخلية الحكومة الليبية تستنكر اقتحام المصرف المركزي واختطاف موظفيه

اقتحام المصرف المركزي: وزارة الداخلية ترد بقوة

استنكار رسمي من وزارة الداخلية لاقتحام المصرف

مخالفة قانونية: اختطاف موظفين وسط أزمة شرعية

دعوة لتحقيق عاجل من النيابة العامة في واقعة طرابلس

أدانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اقتحام مجموعة مكلفة من المجلس الرئاسي، صباح اليوم، مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. وأفادت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية في بيان رسمي بأن المجموعة اقتحمت المصرف باستخدام القوة، واختطفت عددًا من موظفيه، مشيرة إلى أن هذه العملية تمت دون أي مستند قانوني يبرر هذا التصرف.

أعربت وزارة الداخلية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا التصرف “غير القانوني”، مؤكدة في بيانها أن “هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة الدولة ومؤسساتها المالية”. وأوضحت الوزارة أن المصرف المركزي الليبي، بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، يعتبر مؤسسة سيادية مستقلة تتبع السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وأن أي تدخل في عمله يعد تجاوزًا خطيرًا للقانون.

وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تستنكر اقتحام المصرف المركزي بطرابلس واختطاف موظفيه، وتدعو لتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

تحميل المسؤولية القانونية

وأضاف البيان أن “وزارة الداخلية تحمل كافة الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال المسؤولية القانونية الكاملة”، مشددة على ضرورة ضمان سلامة موظفي المصرف المختطفين. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية مؤسسات الدولة واستقلاليتها وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، موضحة أنها “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة”.

دعوة للتحقيق العاجل

وفي خطوة حازمة، دعت وزارة الداخلية “سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال”. وأشارت إلى أن مثل هذه الحوادث تمثل تهديدًا خطيرًا لسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا وتستوجب ردًا قانونيًا سريعًا ورادعًا لضمان عدم تكرارها.

ردود فعل متباينة

الحادثة أثارت ردود فعل واسعة داخل ليبيا. فقد اعتبر العديد من المسؤولين السياسيين هذه الخطوة تهديدًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وطالبت بعض الأصوات بمزيد من الإجراءات الصارمة لضمان احترام القانون وحماية المؤسسات السيادية من التدخلات غير المشروعة.

مطالبات بحماية المؤسسات السيادية

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب الليبي على أهمية احترام استقلالية المصرف المركزي، وضرورة عدم التدخل في شؤونه أو التأثير على قراراته. وأضاف في بيان له أن المجلس يدعم أي إجراءات قانونية تتخذها وزارة الداخلية لحماية المصرف وضمان استقراره.

في السياق نفسه، أعربت عدة منظمات حقوقية ومدنية عن قلقها من تصاعد مثل هذه الأعمال التي تستهدف مؤسسات الدولة، مؤكدةً على ضرورة تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال للمساءلة.

دعوات للتهدئة والالتزام بالقانون

في ظل هذه الأجواء المتوترة، تبرز الدعوات إلى التهدئة واحترام سيادة القانون كخيار أساسي لضمان استقرار ليبيا. إن حماية المؤسسات السيادية في البلاد واستقلاليتها تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف، والتزامًا كاملًا بالقوانين والتشريعات النافذة.

وزارة الداخلية، في بيانها، جددت التزامها بحماية مؤسسات الدولة وسيادتها، مشددةً على أن سيادة القانون يجب أن تكون الحصن الذي لا يُخترق لضمان مستقبل ليبيا واستقرارها.