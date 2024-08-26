المفوضية توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

أخبار ليبيا 24

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك ضمن سعي الطرفين إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.

تعزيز الديموقراطية ومراقبة الانتخابات

وبحسب بيان المفوضية، قام بالتوقيع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها د. عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر عبد المولى رمضان بونتشية، المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، و أبوبكر مردة وذلك في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.

اتفاقية من سبعة بنود

وتضمنت الاتفاقية (7) بنود تهدف في مجملها إلى ترسيخ مبدأ حق المشاركة الانتخابية للجميع، دون إقصاء أو تهميش بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وإلى التعاون المشترك والفعّال في مجال تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، إضافة إلى إسهام الحقوقيين في رفع مستويات التوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية عموماً، وحق الانتخاب على وجه الخصوص لدى كافة المواطنين.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تتضمن مجالات التعاون لإقامة عديد الأنشطة بينها تنظيم فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية، لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية وترسيخ قيم الديمقراطية، وتدريب وتأهيل فرق المراقبة على العملية الانتخابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.

وعلى جانب آخر، أعلنت المفوضية عن توزيع 85.035 بطاقة ناخب، وسط إقبال جيد من المواطنين، للمشاركة في العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وأوضحت المفوضية استلم أكثر من 59 ألف ناخب بطاقاتهم، في المقابل، بلغ عدد الناخبات اللواتي استلمن بطاقاتهن 25.697 ناخبة.