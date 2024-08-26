المشير خليفة حفتر يبحث مع تسيفاني خوري أزمة مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر يعقد اجتماعاً مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري.

مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد

وخلال الاجتماع التباحث حول آخر التطورات والمُستجدات السياسية على الساحة الليبية، كما تم مناقشة أزمة مصرف ليبيا المركزي وتداعياتها الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وأكد القائد العام للوفد الزائر على عدم السماح بالمساس بمؤسسة مصرف ليبيا المركزي العريقة، مُشيراً إلى ضرورة احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية ومن بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأعرب عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية، ولا تملك أي صلاحيات بالخصوص، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي بسبب تلك القرارات.

من جانبها، أكدت سيتفاني خوري على التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم جهود التوصل إلى حلول تحافظ على مكانة مصرف ليبيا المركزي، ومركزه الائتماني الدولي، كما أكدت على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة حول منصب محافظ ليبيا المركزي، مُشيرةً إلى أن البعثة ستبذل جهودها لتحقيق هذا التوافق.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد عن حالة القوة القاهرة بالحقول والموانئ النفطية ووقف إنتاج النفط على خلفية التصعيد الحاصل بالمصرف المركزي.