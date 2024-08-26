المركزي يعتذر لعملائه بالداخل والخارج عن توقفه خدماته

أعلنَ مصرف ليبيا المركزي إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات.

وأرجع مصرف ليبيا المركزي السبب في بيانٍ إلى «ما شهده مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي الواقع في طريق الشط بالعاصمة طرابلس من محاولة اقتحام» وفق البيان.

وحمّل مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية لكل من تورط في هذا العمل الذي حتماً سيعرض المصرف المركزي وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر.

وقال المصرف المركزي في بيانه: «يبرئ المركز يذمته من أي عواقب قد تنجم عن هذا التصرف غير المسؤول مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة سياسياً واقتصادياً ومالياً» بحسب نص البيان.



بدورها أعلنتْ الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر؛ وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية، بحسبِ البيان.

وأهابت الحكومة الليبية الجهات والمؤسسات كافة بوضع هذا القرار حيز التنفيذ، معتبرةً أن هذه الاعتداءات هي محاولة اغتصاب صارخ وواضح للسلطة، لم تقتصر أضرارها على القيادات المصرفية فحسب، بل تجاوزت إلى عرقلة سير المعاملات المالية للدولة بأكملها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخلق تهديدًا حقيقيًا بانهيار الاقتصاد الوطني.