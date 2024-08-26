«القوة القاهرة» ورقة الضغط الأكثر فتكًا… كيف تحول النفط من ثروة إلى نقمة؟

في تطورٍ جديد يعكس تعمّق الأزمة الليبية العصية عن الحل، أعلنتْ الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج النفط في جميعِ الحقول النفطية؛ كردِ فعلٍ على استلام لجنة الرئاسي مهامها من داخل مقر مصرف ليبيا المركزي.

يبدو أنهُ كُتب على الليبيين المعاناة، والانتقال من أزمة إلى أزمة جديدة مختلفة -طالما يتفنن الساسة المتحكمون في المشهد في اختلاق الأزمات- وأزمتنا اليوم تشكّل نقطة تحول حاسمة في الصراع السياسي حول إدارة المؤسسة المالية الأكثر حساسية في البلاد.

القوة القاهرة.. ورقة الضغط الأكثر فتكًا

استجابةً لهذا التصعيد، أعلنت الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وقررت وقف إنتاج النفط بشكل فوري، الضغط على الأطراف الأخرى وتعزيز موقفها في مواجهة النزاع السياسي المتصاعد.

النفط… نقمة الليبيين – ليس ثروتهم

لطالما كان النفط في ليبيا سلاحًا ذو حدين؛ فقد عُرف بتوزيعه غير العادل واستخدامه كأداة للمساومة السياسية، وبلا شك… يبرز التصعيد الحالي استغلال النفط كوسيلة ضغط، لطالما استُخدام النفط لأغراض سياسية وانحرف عن استخدامه كوسيلة لتعزيز الاستقرار الوطني والاقتصادي.

أي تداعيات؟

يقول مراقبون إن استمر الوضع الحالي على ما هو عليه من تصعيد وإغلاق؛ فإن تأثيرات توقف إنتاج النفط ستنعكس بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي والسمعة الدولية لليبيا، لاسيما بعد تحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات الإنتاج هذا العام، لاسيما بأن منظمة أوبك صنفت ليبيا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

المواطن الليبي يغطُ في سُبات عميق

في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية، يعيش الليبيون حالة من الاستكانة وعدم الفعالية في التعبير عن الاستياء أو الضغط على السلطات لتغيير الواقع الذي يعيشونه من 13 عامًا.. وهو ما يدفعنا للوقوف على أسباب هذا السبات العميق؟ وضعف التواصل، وغياب الوعي بالحقوق والواجبات والتعبير السلمي عن الآراء..