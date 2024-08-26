العريبي يؤيد قرار الحكومة الليبية بإعلان القوة القاهرة على الحقول النفطية

أخبار ليبيا 24

صرح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، بتأييده لقرار الحكومة الليبية بشأن إعلان القوة القاهرة في جميع الحقول والموانئ النفطية.

إعلان القوة القاهرة على الحقول الليبية رد فعل طبيعي

وقال العربي “بأنه يؤيد قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإجراءات مجلس النواب بإبطال قرار الرئاسي وحكم القضاء ببطلان قرارات الرئاسي، مضيفاً أن إعلان حالة القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها حكومة الوحدة، كما أوضح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب أن ما قام به المجلس الرئاسي من إجراءات أحادية غير قانوني ويعرض الدولة للخطر، مشيراً إلى أن رؤيتهم لحل هذه المشكلة يتم بتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين الأقاليم الليبية الثلاثة”.

تأزم المشهد السياسي الليبي، منذ فترة وأثر على إنتاج النفط لاسيما مع إغلاق حقل الشرار النفطي أكبر الحقول الليبية، منذ فترة طويلة.

ويستعمل الساسة الليبيين النفط كورقة ضغط قوية لتلبية المطالب، وفرض القوة، في الوقت الذي تنادي فيه أطراف سياسية أخرى لضبط النفس واستخدام لغة الحوار والتواصل، لتجنيب البلاد من الوقوع في حرب أهلية جديدة.

وعلى الرغم من مخاوف التصعيد العسكري، طمأنت لجنة «5+5» في بيانٍ ختامي الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن جميع اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته تواصل عملها بكل تفاني وإخلاص، وشددت اللجنة العسكرية المشتركة في بيانها على أن ما يُشاع حول تخلّي اللجنة عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم للمهمة الموكلة إليها.