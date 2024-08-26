الدولار يخترق حاجز الـ7 دنانير في السوق الموازية

قفزَ سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية من مستوى 6.96 إلى 7.03 دينار، وكان قد سجلَ سعر صرف الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الدينار في السوق الموازية، أمس، منخفضًا من مستوى 7.10 دينار إلى 6.96 دينار، ولكن هذه الأسعار تبقى مرتفعة مقارنةً مع مستويات ما قبل أغسطس الماضي عند مستوى 5.15 دينار.

كما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى، إذ بلغ سعر صرف اليورو 7.66 دينار، والجنيه الإسترليني وصل إلى 8.75 دينار.

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، بلغت حوالات تركيا 7.025 دينار، وحوالات دبي سجلت 7.02 دينار، بينما سجلت الليرة التركية 0.20 دينار، وبلغ الدينار التونسي 2.15 دينار.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية استقرارًا نسبيًا…ففي آخر التعاملات بالسوق الرسمية، سجل الدولار 4.76 دينار، في حين جرى تداول سعر وصرف اليورو عند مستوى 5.30 دينار، والجنيه الإسترليني 6.23 دينار، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وتأتي هذه التقلبات في أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الذي فقد قيمته، في ظلِ احتدام الصراع بين المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حول السيطرة على رئاسة المصرف.

ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا حالة من الفوضى، فبعد قرار المركزي إغلاق وإيقاف أعماله وخدماته كافة، مشترطًا أن استئناف الأعمال مرتبط بالغفراج عن موظف المصرف، فجّر المجلس الرئاسي قرارًا صادمًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديل له، إلا أن الكبير تشبث بمنصبه مدعومًا من البرلمان، معتبرًا أن قرارات الرئاسي هي والعدم سواء… في ظل استنكار العديد من الجهات الرسمية السياسية والاقتصادية منها.