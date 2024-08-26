الأخبارإقتصاد
أخر الأخبار

الحكومة الليبية تُعلن القوة القاهرة ووقف إنتاج النفط في جميع الحقول والموانئ

الحكومة الليبية تعلن وقف إنتاج النفط...على خلفية اقتحام المركزي

26 أغسطس، 2024 12:29 م
0 2
الحكومة-الليبية
الحكومة-الليبية

أخبار ليبيا 24

أعلنتْ الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر؛ وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية، بحسبِ البيان.

وأهابت الحكومة الليبية الجهات والمؤسسات كافة بوضع هذا القرار حيز التنفيذ، معتبرةً  أن هذه الاعتداءات هي محاولة اغتصاب صارخ وواضح للسلطة، لم تقتصر أضرارها على القيادات المصرفية فحسب، بل تجاوزت إلى عرقلة سير المعاملات المالية للدولة بأكملها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخلق تهديدًا حقيقيًا بانهيار الاقتصاد الوطني.

الحكومة-الليبية
الحكومة-الليبية

تحذير حكومي حازم

كما شددت الحكومة على مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حماية المال العام والحفاظ على حقوق الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب الليبيين بوقف التغول على مصدر دخلهم الأساسي، مؤكدً أنّها لن تتهاون في هذا الأمر الذي وصفتهُ بالخطير، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات خارجية أو داخلية.

وفي ختامِ بيان الحكومة الليبية، وجّهتْ نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المختصة والتابعة لها، بضرورة تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وفعال، مؤكدةً على أهمية التعاون الكامل من جميع الأطراف لضمان تطبيق حالة القوة القاهرة وحماية المصالح الوطنية.

26 أغسطس، 2024 12:29 م
0 2

المزيد من الأخبار

لجنة «5+5» تؤكد ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

لجنة «5+5» تؤكد ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

26 أغسطس، 2024 12:24 م
الانتخابات-الليبية

مفوضية الانتخابات: إحصائيات توزيع بطاقات الناخبين تظهر مشاركة قوية للذكور

26 أغسطس، 2024 12:04 م
لجنة-التسليم-والاستلام-من-داخل-المركزي

لجنة التسليم والاستلام تباشر أعمالها رسميًا من داخل مقر المركزي

26 أغسطس، 2024 11:54 ص
الدولار-الدينار

الدولار يخترق حاجز الـ7 دنانير في السوق الموازية

26 أغسطس، 2024 10:36 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى