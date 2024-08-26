الحكومة الليبية تفتتح معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية

أخبار ليبيا 24

افتتحت وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية، بمشاركة واسعة من وزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من الشركات العامة والخاصة ذات الصلة، يهدف المعرض إلى عرض آخر التطورات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتشبيك مع شركات النقل العالمية لتعزيز التعاونات والاستثمار في البلاد.

العمل على تحسين قطاع النقل

وبحسب بيان الحكومة حضر حفل الافتتاح وزير المواصلات والنقل المهندس عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ. كما شارك في الحدث ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة – بنغازي.

ويُعدّ هذا المعرض حدثاً بارزاً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بليبيا، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا المجال، ودعم الاستثمارات المحلية والدولية.

وركز المعرض على مناقشة سبل تحسين البنية التحتية، وتطوير الشبكات اللوجستية؛ بما يواكب المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد، وفقاً للبيان.

وعلى الرغم من هذه المحافل الرسمية التي تبعث رسائل طمئنة للمستثمرين الخارجيين، تعيش البلاد في فترة من الصراع المحتدم، وتصعيد عالي من قبل الأطراف السياسية، فبعد اقتحام مصرف ليبيا المركزي عنوة من أجل السيطرة عليه، أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، القوة القاهرة وإغلاق الحقول النفطية بسبب الأوضاع الأخيرة المتعلقة بالمصرف المركزي، الأمر الذي يزيد من ضبابية المشهد السياسي في البلاد.