التكتلات الحزبية تدعو البعثة الأممية لعقد حوار سياسي جامع

أخبار ليبيا 24

أصدرت التكتلات الحزبية الليبية بياناً، على خلفية الأوضاع السياسية المحتقنة، وقالت في مطلع بيانها إنها تتابع بقلق الوضع المأساوي الذي وصل إليه الوطن من انقسامات وصراعات.

دعوات للتهدئة وعدم التصعيد

وشدد البيان على خطورة الوضع “هذا الوضع المتأزم الراهن في ليبيا لن يمهلنا كثيرا ويتطلب تحركاً عاجلاً وحاسماً، لتجاوز الانقسامات السياسية وتحقيق الاستقرار الذي تتطلع له جميع الأطراف الليبية، والمجتمع الدولي”.

ودعت التكتلات الحزبية إلى “التوجه نحو بماء الدولة وليس إلى إدارة الصراع والابتعاد عن مرحلة الجمود من خلال مشاركة الليبيين في تقرير مصيرهم، عبر وثائق يستفتى عليها الشعب الليبي”.

وشددت الأحزاب على ضرورة اللجوء إلى حوار حقيقي وجامع بين جميع الأطراف الليبية لإنهاء حالة الإنقسام “إن الوقت قد حان ولا يحتمل التأجيل، لعقد حوار سياسي يهدف إلى توحيد البلاد، وإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإخراج كافة القوات الأجنبية”.

وطالب البيان “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتسيير حوار شامل بإرادة دولية حقيقية تستوعب كل الأطراف السياسية، والوطنية في أقرب وقت ممكن وإلا سنحملها مسؤولية ما يؤول إليه الوضع في ليبيا”.

وفي ختام بيانها دعت الأحزاب الليبية “كافة الأطراف والمؤسسات الليبية إلى عدم الانجرار لما يحدث من تصعيد من بعض الأطراف، غير المسؤولة وأن يدفعوا معنا باتجاه حوار سياسي يبطل الفتن ويجمع الوطن”.

ولم تشهد البلاد هذا التصعيد السياسي منذ أعوام، الأمر الذي يثير مخاوف من عودة الاقتتال وتخييم شبح الحرب على البلاد.