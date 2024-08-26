الأرصاد: رطوبة عالية شمالاً وأمطار متوقعة على الساحل الشرقي

تشهدُ مناطق الشمال استمرارًا في ارتفاع نسبة الرطوبة، بينما تتكاثر السحب بشكل متقطع على بعض مناطق الساحل الشرقي تتخللها أمطار متفرقة، بحسبِ مركز الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تكون فرصة سقوط الأمطار مساء غد جيدة على المناطق الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي، وفقَ الأرصاد.

ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 30 و35 درجة مئوية.

من المتوقع أن تشهد المنطقة تكاثرًا للسحب من حين لآخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية. الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، وستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 30 و34 درجة مئوية.

توقعت الأرصاد أن تتكاثر السحب في السماء من حين لآخر، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 36 و40 درجة مئوية.

ستتكاثر السحب على المناطق الحدودية مصحوبة بأمطار متفرقة، مع توقعات بسقوط أمطار جيدة مساء الغد تصحبها خلايا رعدية قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية، ونوهت الأرصاد بضرورة أخذ الحيطة والحذر، كما ستكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتنشط أثناء تكاثر السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 38 و41 درجة مئوية، بحسب الأرصاد.