ارتفاع أسعار النفط العالمية متأثرة بإقفال الحقول النفطية الليبية

أخبار ليبيا 24

أسعار النفط العالمية تشهد قفزة كبيرة في الأسعار، على خلفية إغلاق جميع الحقول والموانئ النفطية الليبية، وإعلان القوة القاهرة.

و أكد موقع «cnbc عربية» المتخصص في الاقتصاد والطاقة، ارتفاع أسعار النفط نحو 3% بعد تقارير عن وقف شبه كامل للإنتاج في ليبيا، مما أضاف إلى مكاسب سابقة نتيجة مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.

أسعار النفط العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، أو 2.91%، إلى 81.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت جرينتش بعد أن كان السعر عند بداية اليوم الأثنين 80 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.22 دولار، أي 2.97%، إلى 77.05 دولار للبرميل. وبلغ سعر برنت خلال جلسة التداول اليوم 81.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 11 يوما.

يأتي قرار الحكومة الليبية بإعلان القوة القاهرة، وإيقاف جميع الحقول والموانئ النفطية عن العمل كـ رد على “الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون و بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة” بحسب بيان الحكومة.

وأعلنت كل من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والواحة للنفط، إنهما ستبدآن في خفض تدريجي للإنتاج، نتيجة استمرار الاحتجاجات والضغوط التي تطالب بإيقاف إنتاج النفط، وطالبتا الجهات المختصة بالتدخل لضمان استمرار عملياتهما.