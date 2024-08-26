أهالي تهالا يُشيدون بجهود الحكومة الليبية في إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الفيضانات الأخيرة

أخبار ليبيا 24

أكد أهالي بلدية تهالا أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى المنطقة بعد كارثة الفيضانات الأخيرة، بفضل الجهود المكثفة التي بذلها مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد والقيادة العامة للجيش الليبي.

أهالي المدينة يشيدون بجهود الحكومة

وبحسب بيان الحكومة خلال زياراته المستمرة للمنطقة، أعرب أهالي تهالا لنائب رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، المهندس سالم الزادمة، عن شكرهم العميق على سرعة الاستجابة لمعالجة الأزمة، خاصة من خلال الجسر الجوي الذي أُقيم منذ اليوم الأول لإيصال المساعدات المتنوعة إلى المتضررين.

وأشاد الأهالي بتواجد نائب رئيس الحكومة والوفد المرافق له في موقع الأزمة ومتابعته الدقيقة لأوضاع المنطقة وسلامة مواطنيها خلال هذه الفترة العصيبة، مشيرين إلى أن هذا التواجد الميداني لم يسبق له مثيل من أي مسؤول حكومي سابق.

وفي إطار جولاته التفقدية لبلديات الجنوب الغربي، وصل المهندس سالم الزادمة برفقة عضو لجنة الطوارئ ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي إلى بلدية تهالا، التي تُعدّ من أكثر المناطق تضرراً جرّاء السيول الأخيرة، حيث غمرت المياه حوالي 80% من البلدية.

وأكد الزادمة أن هذا اللقاء مع أهالي تهالا ليس الأول، وأن حضوره مع الوفد يهدف إلى تفقد أوضاع المواطنين والاطلاع على ما تعانيه المنطقة من نواقص واحتياجات ملحّة وفقا للبيان.

وفي سياق متصل، وصلت عدة محولات كهربائية إلى مدينة غات الكبرى، وذلك بتوصيات من الحكومة الليبية والقيادة العامة، وبجهود سريعة من الشركة العامة للكهرباء للاستجابة لحاجات المواطنين.