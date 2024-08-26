أسعار النفط تقفز على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

حققتْ أسعار النفط قفزةً ملحوظة خلال جلسة تعاملات الإثنين، على خلفية غارة شنّها الاجتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مما عمّق من حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا ووصل إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل، في حين شهد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تداولًا فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى التوقعات بتخفيض محتمل في أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، وبشكلٍ عام فإن هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار منذ بداية العام يعكس تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على السوق العالمية.

وفي الأثناء… أقدمتْ وزارة الطاقة الأمريكية على شراء ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط الخام، وذلك بعد السحب القياسي من الاحتياطي الطارئ خلال عام 2022.

وبحسبِ كبار محللي السوق.. جاءت خطوة الولايات المتحدة في ظل استراتيجية الإدارة الأمريكية لتعويض المخزون الذي تم استنفاده لدعم استقرار أسعار البنزين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أوضحتْ الوزارة أن تسليم هذه الكميات، التي تتضمن حوالي 800 ألف برميل شهريًا من النفط الخام عالي الكبريت، سيتم في موقع برايان ماوند في ولاية تكساس بدءًا من يناير وحتى مارس من العام المقبل، وفق ما أعلنتهُ الوزارة.

وفي الأثناء… تمكنتْ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن -حتى الآن- من إعادة شراء أكثر من 47 مليون برميل بمتوسط سعر بلغ 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بحوالي 18 دولارًا عن متوسط سعر البيع الذي تم في عام 2022 والبالغ 95 دولارًا للبرميل، وفقَ ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.