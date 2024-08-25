ناجي من عاصفة دانييل يروي نجاته بأعجوبة من السيول |الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24

يروي الناجون والناجيات من كارثة عاصفة دانييل التي ضربت مدينة درنة الزاهرة في سبتمبر 2023 قصص نجاتهم والتي كأنها قصص أفلام وليست حقيقة، وجميعهم يؤكدون أنهم لم يتوقعوا أن تكون الكارثة بذا الحجم.

في هذه القصة يروي الناجي أبو عاشور قصته، بتفاصيل مؤلمة لم يكن يريد أن يعترف بأنها حقيقة من هول ما رآه.

تفاصيل مؤلمة يرويها أهالي درنة الناجون

يروي بحرقة عدم مقدرتهم على إنقاذ بعضهم من الغرق، ويقول “كتيبة 166 والهلال الأحمر من الساعة 3:10 فجرا خذاهم السيل، وغرقوا” ويتابع “كان الوضع صعب والشوارع مغلقة، انقذوني أنا على باب بيت مكسور استخدموه مثل الباريلا”.

ويقول “كانوا جيراني يحسبون أني ميت مع الوالدة، وتفاجئوا أني عايش” ويتابع عن وضع المدينة والأحياء السكنية “كانوا جيراني غير قادرين يخرجوا من بيتهم، وكانت الأسطح متلاصقة، قفزوا من سطح إلى سطح الجيران حتى يتمكنوا من الخروج لأن باب بيتهم تجمعت به الأشجار والطين وكان مسدود”.

ويضيف “كنت متسند على عرسة بالشارع بعد أن تم إنقاذي وكنت ننتظر في شخص ينقذني، ولكن الكل كان مشغول بإنقاذ أهله، كل شخص ومصيبته، كنت مذهول من الوضع ونتصور أنه حلم ليس حقيقة”.

ويروي تفاصيل إنقاذه “انقذونا أنا وزوجتي وعائلة أخي لمستشفى باب طبرق” ويتابع رواية تفاصيل مرعبة لوضع الناس “كان الوضع في المستشفى رهيب، المتوفيين في كل مكان مغطيين بالبطاطيين، كأننا في وضع حرب، المستشفى يقدم في إسعافات أولية، وكانت إصابتي خطيرة جداً، ونزفت دم واجد”

يروي تفاصيل نجاته بأعجوبة وهو مصدوم “السيل جرفني لمسافات طويلة مع السيارات، وكان السيل من المفروض يرفعني للبحر للميناء على طول، ولكن بقدرة الله، رفعني السيل إلى اليمين”.