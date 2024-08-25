مصر: رفع أسعار الكهرباء يوفر 30 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة من مصر لوكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء بمصر ستساهم في توفير نحو 30 مليار جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية 2024-2025.

وبحسب هذه المصادر، شهدت أسعار الكهرباء للمنازل ارتفاعًا تراوح بين 14% و40%، بينما سجلت الأسعار في القطاع التجاري زيادات تتراوح بين 23.5% و46%، وللقطاع الصناعي بين 21.2% و31%، اعتبارًا من بداية سبتمبر، وفقَ اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

تأتي هذه الزيادة بعد تدخل حكومي عاجل الشهر الماضي لاحتواء أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت بسبب نقص إمدادات المواد البترولية.

من جهتهِ خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وفي سياقٍ منفصل… حققتْ الاحتياطات الأجنبية في مصر أعلى مستوىً لها على الإطلاق، بحسبِ ما أكدهُ البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصرب، زادت الاحتياطات الأجنبية خلال يونيو الماضي بـ258.4 مليون دولار

وفي سياقٍ منفصل… تقلص عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال أول 6 أشهرٍ من العام الحالي بما نسبتهُ 16 بالمئة.

ويعود سبب التراجع إلى مستوى 15.9 مليار دولار، إلى نمو الصادرات وانخفاض الواردات مقارنةً مع بيانات العام الماضي التي فاق مستوى العجز فيها الــ18 مليار دولار.

وبشكلٍ عام… نمتْ الصادرات السلعية بــــ 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، ولكن الواردات تقلصت بـــ 3.3% أي أكثر من 35 مليار دولار.