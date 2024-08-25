مجلس النواب يدين محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

في خطوة تعكس التزام مجلس النواب بالحفاظ على استقرار المؤسسات المالية في ليبيا، أصدر المجلس بيانًا رسميًا رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 20 أغسطس الجاري، عقب حادثة محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. هذا البيان يمثل رد فعل قوي على تصرفات غير قانونية تستهدف أمن واستقرار النظام المالي في البلاد.

العمل على فرض استقرار السياسة المالية

في هذا البيان، أعلن مجلس النواب إلغاء قرار تعيين محمد عبد السلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، الذي كان قد صدر في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس النواب رقم 03 لسنة 2018. كما أكد المجلس على استمرارية الصديق عمر الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح البرعصي كنائب للمحافظ، وذلك بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024. هذا التأكيد يعكس حرص المجلس على ضمان استمرارية القيادة الشرعية للمصرف، بما يعزز استقرار السياسة النقدية والمالية في البلاد.

اقتحام المصرف المركزي بالقوة

الحادثة التي وقعت صباح يوم الأحد، والتي تضمنت محاولة اقتحام المقر الرئيسي للمصرف، أثارت استنكارًا واسعًا من قبل مجلس النواب. فقد أشار البيان إلى أن هذه المحاولة تمت من قِبل جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة قانونية بمسائل تعيين أو إعفاء محافظ المصرف أو نائبه أو مجلس إدارته. المجلس اعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للقوانين المعمول بها وأعمالًا خارجة عن إطار الشرعية.

وفي إطار هذا البيان، حمل مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال غير القانونية للجهات والأشخاص المتورطين، مطالبًا بأن يتحملوا كافة المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناتجة عن أفعالهم. كما دعا المجلس النائب العام إلى إجراء تحقيق عاجل في هذه الحادثة، والإسراع بإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة. هذا الموقف يعكس إصرار مجلس النواب على معالجة الانتهاكات القانونية وحماية المؤسسات الوطنية من أي تهديدات قد تضر بالمواطن الليبي أو بالاقتصاد الوطني.

في نهاية البيان، عبّر المجلس عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز الثقة في مؤسساتها المالية.