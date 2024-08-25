مجلس الدولة يرفض قرارات الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

في تطور جديد بأزمة مصرف ليبيا المركزي، أصدر مجلس الدولة بيانًا رسميًا يرفض فيه بشدة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي. البيان، الذي صدر بتاريخ 18 أغسطس 2024، يأتي في إطار سلسلة من الأحداث التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، والتي تضمنت توترات حول شرعية الإدارة المالية العليا في البلاد.

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القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي، والمتمثلة في القرارين رقم (19 و 20)، تضمنت تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف. هذه الخطوات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث اعتبرها العديدون تعديًا على اختصاصات الجهات التشريعية.

المجلس الأعلى للدولة عبر عن رفضه القاطع لهذه القرارات، وضم صوته لمجلس النواب، مؤكدًا أنها صادرة عن جهة غير مخولة بإصدار مثل هذه القرارات. المجلس أشار إلى أن التعيينات والإجراءات التي اتخذت لا تعكس إلا انتهاكًا واضحًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها. واعتبر البيان أن هذا التصرف يتعدى على الصلاحيات التي تمتلكها الجهات التشريعية، ويشكل تهديدًا للاستقرار المؤسسي في البلاد.

إضافة إلى ذلك، شدد المجلس الأعلى للدولة على أن الجهات المحلية والدولية يجب أن تتجنب التعامل مع الإدارة الجديدة التي تم تكليفها، حيث اعتبرها غير شرعية ومغتصبة للسلطة. هذا الموقف يعكس الجدية في التصدي للتدخلات التي قد تؤثر على سلامة النظام المالي في ليبيا.

البيان أيضًا حمل رسالة قوية تؤكد أن المجلس الأعلى للدولة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه وحقوق المؤسسات التابعة له. وأكد على الالتزام بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري كمرجعية أساسية للحفاظ على النظام المؤسسي في البلاد.

في هذا السياق، يتضح أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد تغيير في المناصب، بل تمثل صراعًا عميقًا حول النفوذ والشرعية داخل المؤسسات الليبية. الخطوات القادمة ستحدد مدى قدرة الأطراف المعنية على حل هذه الأزمة بشكل سلمي وضمن الإطار القانوني، ومدى تأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.