مجلس الدولة: نستنكر قرارات الرئاسي للاستيلاء على المركزي

استنكرَ مجلس الدولة محاولة الرئاسي الاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي، معربًا عن رفضه تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية.

وأكد محلس الدولة في بيانٍ على رفضه التام لهذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص.

ونوّه مجلس الدولة في ذات البيان: «على الجهات المحلية والدولية بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة»

كما أكد مجلس الدولة أنّه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقًا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، بحسب البيان.

بدوره قدم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بلاغًا إلى النائب العام ضد لجنة التسليم والاستلام التابعة للرئاسي، ضد ما وصفها بـ«عملية اقتحام لمقر مصرف ليبيا المركزي»

وقال الكبير في بيانٍ : «بالإشارة إلى الظروف التي تفيد بوجود مجموعة تعمل على اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعة بصحبة ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي» وفق البيان.

وأضاف البيان: «مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية لذلك، فإن القرارات المذكورة صادرة عن غير ذي اختصاص، وقد تم ابطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته» بحسب بيان المركزي.