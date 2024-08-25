مؤسسة النفط تبحثُ مطالب تجمع فزان في سبها

بحثتْ مؤسسة النفط مع تجمع حراك فزان والقيادات الاجتماعية في سبها؛ المطالب المقدمة من حراك فزان، والتي تركز على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية ودعم المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وبحسبِ ما نشرته مؤسسة المفط عبر منصة فيسبوك، تركظ الاجتماع على تقديم تقرير واشع وشامل للأعمال التي أنجزتها مؤسسة النفط في المنطقة الجنوبية بالإضافة للوقوف على المشاريع المزمع تنفيذها.

وتضمّن التقرير إنجازات متعددة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى خطط طموحة تهدف إلى زيادة فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات طويلة الأمد.

وخلثت المباحثات إلى اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان تواصل مستمر بين المؤسسة وأهالي المنطقة لدعم تطلعاتهم وتحقيق أهداف التنمية.

وبشكلٍ عام، فإن إغلاق الحقول والموانئ النفطية يؤثر يؤثلر سلبًا على معدلات إنتاج النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، ويقوض مساعي مؤسسة النفط لتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى الوصول إلى مستوى إنتاج يفوق مليوني برميل يويمًا خلال مدة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات.

وفي وقتٍ سابق… كشفتْ مؤسسة النفط عن تحويلها 11 مليارًا إلى حساباتِ مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024.

وبحسبِ كشف الإيرادات المحالة الدي نشرتهُ مؤسسة النفط، جرى تحويل 11 مليارًا و662 مليونًا و184 ألفًاو278 دولارًا، وذلك منذ يناير وحتى أغسطس الحالي.