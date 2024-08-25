صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 6.2% لعام 2024

أخبار ليبيا 24

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تقدر بـ 6.2% في العام 2024، و5.9% في العام 2025.

وحقق الاقتصاد الليبي نمواً ملحوظاً بفضل تعافي صادرات النفط، وارتفاع إنتاج النفط والغاز بمستويات عالية عن السنوات السابقة، وقدر الصندوق العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً يقدر بـ12.1% في العام 2023، عقب انكماشه 5.5% في العام 2022.

في حين يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025.

الاستقرار السياسي وأثره على النمو الاقتصادي

وأشار صندوق النقد العربي إلى ارتباط الاستقرار السياسي، بهذه التوقعات إذ يؤثر الاستقرار بشكل مباشر وسريع على الاقتصاد “آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة، وتعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار زيادة إنتاج النفط”.

وتشمل المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه التوقعات، حسب التقرير، انخفاض أسعار النفط نتيجة تباطؤ النمو العالمي، بالإضافة إلى احتمال تجدد الصراعات أو الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى انقطاع إنتاج النفط، لاسيما أن هذه الآونة تشهد تصاعد الأزمة السياسية الليبية وعمق الخلاف بين الأطراف السياسية في البلاد.

وعلى الرغم من الأوضاع السياسية غير المستقرة، تشير الأرقام إلى انتعاش الاقتصاد الليبي، إذ سجل الفائض 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، و9% في العام 2022، على الرغم من زيادة النفقات، بما في ذلك الإصلاحات في نظام شبكات الأمان الاجتماعي.